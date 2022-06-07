СК РФ проведет проверку по факту гибели двух топ-менеджеров VK в НАО

СК РФ проведет проверку по факту гибели первого заместителя гендиректора VK Владимира Габриеляна и директора по закупкам компании Сергея Мерзлякова в Ненецком автономном округе. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Следственного управления по Архангельской области и НАО.

По предварительным данным следствия, трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос.

«Во время перехода через реку транспортные средства перевернулись, и их течением отнесло в море», — говорится в сообщении.

Мужчина и женщина спаслись и пешком вышли к оленеводам с просьбами о помощи. Они передали информацию о произошедшем, после чего начались поисковые мероприятия. Отмечается, что они осложнялись удаленностью и отсутствием связи на месте происшествия.

Позднее в этот день, по данным СК, тела двоих погибших были обнаружены. Их на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день пресс-служба VK сообщила, что топ-менеджеры VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. В 2005 году Габриелян занял пост вице-президента и технического директора VK. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте нынешнего года он вошел в совет директоров компании.