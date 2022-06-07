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В Нижнем Новгороде обнаружили тело школьника с ножевыми ранениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Нижнем Новгороде обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится 7 июня в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Следствие полагает, что вечером 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района Нижнего Новгорода 13-летний подросток ударил школьника несколько раз ножом и сбежал. Пострадавший умер на месте нападения.

«В кратчайшие сроки следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции местонахождение 13-летнего правонарушителя было установлено», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что дети были знакомы, между ними неоднократно возникали конфликты. В настоящее время подозреваемый подросток отправлен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей. По данным «Известий»,подозреваемый в нападении мальчик находится на домашнем обучении. Он состоит на учете в психдиспансере и неврологическом центре.

Следователи СК проводят комплекс следственных действий.

22 апреля в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. Обвиняемыми в совершении преступления стали родные мать и дядя детей.

Сотрудники СК России возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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