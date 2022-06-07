Ребенок на велосипеде пострадал в ДТП в Ухте
В Ухте в результате ДТП пострадал 11-летний велосипедист. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в понедельник, 6 июня, около 14:18. Водитель автомобиля Hyundai ехал вдоль Комсомольской площади со стороны проезда Строителей в направлении проспекта Ленина.
Около дома 7/10 он столкнулся с велосипедистом, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
В результате мальчик получил травмы. Однако он не был госпитализирован.
Ранее, 6 июня, два автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области. Два человека погибли, еще трое госпитализированы.