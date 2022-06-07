Устойчивый к холодам и вирусам картофель вывели в Магадане

В Магаданской области в НИИ сельского хозяйства вывели и запатентовали три сорта картофеля: «Арктика», «Зоя» и «Колымский».

В ближайшее время работы завершат еще по двум сортам, «Магаданскому» и «Северной акварели». Правда, потребуется еще несколько лет, прежде чем клубни получат статус сорта.

Выведенный картофель отличается высокой урожайностью, устойчивостью к вирусам и холодам.

В частности, как пишет ИА MagadanMedia, «Колымский» сорт выводили 12 лет, по форме он продолговатый и желтого цвета, поэтому в народе его прозвали «бананом». С одного куста можно собрать до 15 крупных картофелин.

В качестве удобрения при выращивании использовали речные водоросли, хореллу. Субстанцию производят в лаборатории института.

Осенью урожай сортов «Колымский» «Зоя» и «Арктика» продадут местным фермерам на рассаду. Планируется реализовать порядка 18,5 т.