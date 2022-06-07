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«Лукойл» переведет купленные у Shell АЗС под финский бренд Teboi

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российская нефтяная компания «Лукойл» будет развивать сеть АЗС Shell в России под финским брендом Teboil. Об этом сообщили во вторник, 7 июня, в пресс-службе компании.

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«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «Лукойлом» в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», — говорится в сообщении.

В частности, для АЗС Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой «Лукойла». Возглавит команду Teboil в России бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

Бренд Teboil основан в Финляндии в 1934 году. Российским потребителям он знаком по смазочным материалам, поставки которых начались еще в 1960-х годах. Сегодня на российском рынке представлено около 150 наименований продукции Teboil.

Ранее, в мае, «Лукойл» заявил о намерении приобрести дочернее предприятие англо-голландской компании Shell в России, которая владеет сетью из 411 АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области. Отмечалось, что сделка будет завершена в случае одобрения ее Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Как подчеркнул директор сегмента «Даунстрим» Shell Хайберт Вигевено, более чем 350 работников ООО «Шелл нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником.

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