Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

МИД Японии заявил о введении санкций против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Токио ввел санкции в отношении еще двух банков из России и одного из Белоруссии. Об этом 7 июня сообщило японское министерство иностранных дел.

Уговорчики в строю: как события на Украине влияют на дипломатию в Азии
Почему Япония стала лидером антироссийского фронта в регионе

Как следует из пресс-релиза ведомства, будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с этими финансовыми организациями можно будет только при наличии разрешения от властей страны. Меры вступят в силу с 7 июля.

«Вводится запрет на вывоз товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации», — говорится также в сообщении, однако не уточняется, о какой продукции идет речь.

Япония ранее приняла несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации. Так, 9 мая Токио ввел санкции против 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и др. Кроме того, с 12 мая была утверждена заморозка активов Сбербанка и Альфа-банка. 2 марта агентство Kyodo со ссылкой на главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки сообщило о заморозке активов банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отмечал, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. Он считает, что виноваты в этом высшие лица этой страны.

Зарубежные страны вводят новые санкции в отношении России на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022