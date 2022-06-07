МИД Японии заявил о введении санкций против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

Токио ввел санкции в отношении еще двух банков из России и одного из Белоруссии. Об этом 7 июня сообщило японское министерство иностранных дел.

Как следует из пресс-релиза ведомства, будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с этими финансовыми организациями можно будет только при наличии разрешения от властей страны. Меры вступят в силу с 7 июля.

«Вводится запрет на вывоз товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации», — говорится также в сообщении, однако не уточняется, о какой продукции идет речь.

Япония ранее приняла несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации. Так, 9 мая Токио ввел санкции против 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и др. Кроме того, с 12 мая была утверждена заморозка активов Сбербанка и Альфа-банка. 2 марта агентство Kyodo со ссылкой на главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки сообщило о заморозке активов банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отмечал, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. Он считает, что виноваты в этом высшие лица этой страны.

Зарубежные страны вводят новые санкции в отношении России на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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