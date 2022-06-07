Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Тверской области

На трассе в Тверской области в результате ДТП погиб водитель «ГАЗели». Об этом во вторник, 7 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на 349 км трассы М-10 «Россия» в Бологовском районе области. Водитель съехал с дороги и врезался в бетонный столб.

Грузовик загорелся после столкновения. Водитель погиб на месте.

Причины ДТП устанавливаются.

4 июня в Темрюкском районе Кубани водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево. Четыре человека погибли. 11 человек продолжают лечение в больницах.