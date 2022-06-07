В Коми водитель мусоровоза спас раненого лебедя

Водитель мусоровоза Сергей Максимчук спас раненого лебедя в Республике Коми. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу «Регионального оператора Севера».

Мужчина возвращался из Нижнего Одеса и заметил птицу на дороге. Лебедь был ранен, его кто-то подстрелил. Максимчук забрал его в кабину автомобиля и довез до Ухты. На следующий день сотрудница компании отвезла лебедя на свой дачный участок.

Птицу осмотрела ветеринар Кристина Камасина. Она сообщила, что крылья не повреждены, а это значит, что птица сможет улететь, когда поправится.

Лебедю дали имя Семен Семенович. Если он не сможет улететь, то переедет в парк ЕлЯты под Сыктывкаром.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что сотрудники МЧС Приморского края спасли беспомощного жеребенка, которого нашли на берегу Японского моря в 30 км от села Максимовка. Жеребенку дали имя Спасатель.