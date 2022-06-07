Особый противопожарный режим ввели на Камчатке

На Камчатке в Тигильском районе начал действовать особый противопожарный режим. Решение было превентивным, чтобы не допустить возникновения природных пожаров, а также из-за повышения показателя пожарной опасности до пятого класса, поясняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ближайшие дни в зависимости от погоды будут введены ограничения на пребывание граждан в лесах, проезд автомобилей в лесные массивы и проведение там культурно-массовых мероприятий.

Сейчас особый противопожарный режим действует также на территориях Мильковского и Быстринского муниципальных районов, а также села Пахачи Олюторского муниципального района, села Каменского Пенжинского района и Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.

В мае на Камчатке было зарегистрировано 118 случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 9 га. По данным МЧС, только с 7 по 10 мая пожарные выезжали на вызовы 25 раз. Особый противопожарный режим объявлен с 1 мая.