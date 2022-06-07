В Ненецком округе при переправе через реку погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян

В Ненецком автономном округе при переправе через реку погибли первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба VK.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — рассказали «РИА Новости» в холдинге.

Топ-менеджеры пропали накануне.

По предварительной информации, погибшие находились в экспедиции на вездеходах-амфибиях. При пересечении реки возле села Шойна их транспорт перевернулся.

Габриелян занимал должность первого заместителя генерального директора VK с 2019 года. До этого он работал вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group.