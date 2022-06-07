В Киеве назвали необходимое Украине число реактивных систем залпового огня

Украине для нанесения «поражения» российским войскам необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО), что больше, чем обещают передать США и Великобритания. Об этом 6 июня в интервью Guardian рассказал советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, РСЗО могут изменить расклад сил на Украине, а западные страны поставляют Киеву недостаточное количество этих систем.

«Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции», — сказал он.

«Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», — добавил Арестович.

6 июня Великобритания заявила о намерении передать Киеву несколько гусеничных ракетных установок M270 с дальностью действия около 50 миль.

По данным Международного института стратегических исследований, армия США имеет 363 ракетных установки Himars и 225 ракетных установок M270, морская пехота США имеет еще 47. Великобритания располагает 35 своими версиями M270.

О поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева. В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Москва будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не затрагивала. Говоря о поставках артиллерии, Путин отметил, что речь, судя по всему, идет о восполнении утраченного.

Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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