Внешний долг России уменьшился на $2,6 млрд с начала года

Внешний государственный долг России уменьшился на $2,6 млрд с начала года и составляет более $57 млрд 147 млн. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года.

По сравнению с состоянием на 1 января текущего года — тогда объем госдолга составлял $59 702,0 млн, — к апрелю он сократился на $2 558,8 млн, или на 4,3%.

«При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369 470,1 млн рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890,0 млн рублей», — говорится в докладе.

В нем также отмечается, что расходы на обслуживание внешнего госдолга РФ выросли на $24,6 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост в Счетной палате связывают с увеличением курсов иностранных валют к рублю, а также с выплатой 31 марта дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».

Ранее, 30 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство способно обслуживать внешний долг. Он также опроверг слухи о возможном дефолте в России, отметив, что каких-либо объективных причин для этого нет.

В прошлом месяце глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя планы США блокировать выплаты по российскому госдолгу, также подчеркивал, что заявления Запада о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности, добавив, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты.