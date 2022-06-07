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Пляж на Камчатке включили в список лучших мировых пляжей

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Халактырский пляж на берегу Тихого океана, расположенный в черте Петропавловска-Камчатского, признали одним из лучших пляжей мира. Рейтинг составил ресурс beachatlas.com.

В списке самых привлекательных для пляжного отдыха мест Халактырка заняла 76 место. Причем Камчатка обогнала Бразилию — популярный пляж Ипанемо в Рио-де-Жанейро расположился на 77 строчке.

Сайт описывает Халактырский пляж как «нетронутый и первозданный», покрытый черным вулканическим песком, пляж, по которому «не успели пройти толпы туристов», пишет ИА KamchatkaMedia.

Год назад жителям Петропавловска-Камчатского и туристам запретили купаться в водах Халактырского пляжа. В ходе исследований в воде обнаружена кишечная палочка.

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