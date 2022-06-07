Iltalehti: Макрон напугал Украину фразой о недопустимости «унижения» России

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал вслух то, чего боялись украинцы, финны, эстонцы, латыши, литовцы, поляки, грузины и молдаване. Об этом 7 июня заявил обозреватель Iltalehti Лаури Нурми. Французский лидер в интервью СМИ 3 июня предостерег от «унижения» России, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

По мнению обозревателя, такое высказывание президента Франции говорит о его готовности частично признать правомерность специальной операции по защите жителей Донбасса.

«Для Франции, конечно же, Макрон предвидел роль мостостроителя», — отметил Нурми.

В своем интервью СМИ французский лидер также заявил, что уверен в том, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации. Кроме того, он уточнил, что с декабря провел в переговорах с президентом России Владимиром Путиным более 100 часов.

О необходимости диалога с Россией 30 мая заявляли и в МИД Французской Республики.

До этого, 23 марта, Макрон рассказал, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров в ситуации вокруг Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».