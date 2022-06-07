Врач рассказал, когда человек с оспой обезьян наиболее заразен

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что человек, инфицированный оспой обезьян, особенно заразен, когда на коже и слизистых появляется сыпь.

В беседе с ИА «Ура.Ру» в понедельник, 6 июня, специалист отметил, что через дефекты слизистой и кожи начинает выделяться вирус.

По его словам, заразность очень сильно зависит от бытовых условий при локальных вспышках.

«В антисанитарных условиях у бедных слоев африканского населения от одного больного может заразиться вся семья», — приводит слова иммунолога Pravda.Ru.

Он добавил, что раньше в Европе оспа обезьян от человека к человеку практически не передавалась.

5 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 780 подтвержденных случаях инфицирования оспой обезьян в мире. Как отмечает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение пресс-службы организации, случаи были выявлены в 27 странах, не являющихся эндемичными по этому вирусу.

В настоящее время в ВОЗ оценивают риск пандемии как умеренный.

О первом случае инфицирования оспой обезьян в Европе сообщили медицинские власти Великобритании в начале мая. После этого число больных постоянно растет. В России пока таких случаев не выявили.

В тот же день специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что эпидемия оспы обезьян возможна, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем. По его мнению, предотвратить эпидемию можно, если быстро вакцинировать людей, пишет НСН. Жемчугов отметил, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

30 мая в Нигерии был зафиксирован первый случай смерти человека от этого заболевания. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян.