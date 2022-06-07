Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева. Об этом 4 июня в статье для портала The American Conservative написал его редактор-основатель Патрик Дж. Бьюкенен.

«Италия, Франция и Германия поддерживают контакт с Путиным. Все настаивают на переговорах», — подчеркнул он.

По его словам, эти страны не настаивают на требованиях Зеленского по возвращению Крыма Украине.

Три европейских государства выступают за скорейшее урегулирование ситуации на Украине и не станут развязывать дальнейшее противостояние с Москвой ради нескольких занятых Россией регионов. Как подчеркнул Бьюкенен, некоторые страны Восточной Европы поддерживают претензии Украины на Крым.

Он отметил, что независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины поддерживаются США, но не являются жизненно важными интересами Вашингтона.

Как добавляет «Газета.Ru», 6 июня Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации. Он напомнил, что у сторон разные цели.

23 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. 22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк исключил возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. Она напомнила, что киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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