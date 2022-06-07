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Япония решила остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

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Фото: Global Look Press/Russian Look
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Япония заявила о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны. Соответствующая информация обнародована 7 июня кабинетом министров в «Белой книге по энергетике» за 2021 финансовый год.

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Японии необходимо обеспечить себе доступ к регулярным поставкам сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалина-2», так как они обеспечивают около 3% выработки электроэнергии в стране. А с учетом того, что ситуация с высокими ценами на энергоресурсы может затянуться надолго, долгосрочные контракты позволят снизить негативный эффект от глобального роста их стоимости.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.

31 мая финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил отказ страны выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2» несмотря на давление со стороны Запада, как яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла. Более того, специальная операция в Донбассе привлекла внимание Японии и простимулировала наращивание доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку крупные западные нефтекомпании, такие как Shell и British Petroleum, отказались от российских нефти и газа и вышли из участия в российских проектах, напомнил специалист.

В марте Shell прекратила свою деятельность в России, в том числе и по добыче и производству СПГ «Сахалин-2», в котором ей принадлежало 27,5% акций. В мае Shell сообщила о потере около $4 млрд после ухода из РФ. При этом японские компании Marubeni и Itochu дополнительно инвестировали в нефтяной проект «Сахалин-1», из которого вышла американская Exxon Mobil.

31 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о нежелании выходить из проекта «Сахалин-2». Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.

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