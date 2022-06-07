Бесплатную землю станет проще получить в ЕАО

В ЕАО расширят список многодетных семей, которые могут рассчитывать на получение бесплатного участка земли. Парламент автономии в первом чтении принял поправки в соответствующий закон. Они позволят большему числу жителей региона воспользоваться этой льготой.

ИА ЕАОMedia уточняет, что земельные участки бесплатно получают многодетные семьи для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства. На них могут рассчитывать родители трех и более несовершеннолетних детей, молодых людей до 23 лет, которые продолжают учиться или проходят срочную службу в армии.

После внесения поправок в закон многодетными будут считать, в том числе, и те семьи, в которых воспитываются пасынки и падчерицы. Также законопроект уточняет, кто именно из супругов может получить участок, если дети живут с кем-то одним из родителей.

Ранее в закон о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям внесли изменения о том, что площадь выдаваемого под строительство участка может составлять 0,03 га. Таким образом, допустимый минимальный размер власти снизили в два раза — с шести соток до трех.