Полянский призвал ООН использовать сочетание «на Украине»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал представителей ООН придерживаться норм русского языка и использовать словосочетание «на Украине» при публикации документов.

Как написал Полянский в своем Telegram-канале, постпредство РФ готово исправить любой документ всемирной организации, если там будет использовано сочетание «в Украине».

Таким образом дипломат прокомментировал замечание российского тележурналиста Валентина Богданова к переводчикам из ООН, которые во время онлайн-трансляций Совбеза говорят «в Украине».

Первый зампостпред РФ пояснил, что по правилам ООН перевод ее онлайн-трансляций осуществляют «носители русского языка как родного». При этом «от волнения или в силу личных особенностей речи <...> [переводчик] может выразиться коряво, в том числе и сказать «в Украине».

«Главное для него — донести смысл сказанного», — подчеркнул Полянский.

Он заметил: важно отследить, что будет в итоговой стенограмме заседаний, публикуемой на сайте ООН.

По словам Полянского, то, что переводчик на любом языке говорит в момент заседания, не столь критично, однако «в любых письменных документах ООН должна придерживаться норм русского языка, то есть использовать сочетание «на Украине».

«Исключение — если по-русски выступает украинец (что бывает крайне редко) и использует «в Украине» или же если это прямая цитата такого украинца», — отметил он, добавив, что при обнаружении письменного документа ООН с сочетанием «в Украине» в российском представительстве потребуют исправить такое написание.

Ранее, 2 февраля 2019 года, Организация объединенных наций (ООН) в русскоязычном аккаунте в Twitter объяснила, почему написание фразы «на Украине» является правильным вариантом написания на русском языке. Разъяснение ООН опубликовала из-за поста украинских пользователей в Сети, обративших внимание на написание предлога в сообщении о том, что «на Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе».