Студенты в Запорожской области переведены на бюджетную форму получения образования и смогут продолжать обучение бесплатно, штат преподавательских кадров сохранен. Об этом 7 июня заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Он напомнил, что на базе ранее работавших в области вузов 27 мая был учрежден Мелитопольский государственный университет. Сохранены рабочие места преподавателей. Студенты с 1 июня продолжают учебу, выпускникам будут выдаваться дипломы российского образца.

По словам Рогова, если студенты подтвердят знания на должном уровне, то бесплатное обучение для них будет постоянным.

«Сейчас происходит доработка школьной программы и программы в вузах», — цитирует его ТАСС.

Объединение вузов позволило расширить научную базу, обеспечить доступ студентов и педагогов к большему объему методической информации, способствует обмену опытом преподавателей.

Образовательная программа в Запорожье нуждается в перезапуске, летом в Крыму пройдет стажировка педагогов, которая поспособствует этому.

«Вся система образования Украины строилась на том, чтобы люди не думали, а превращались в биороботов, получали ту информацию, которая им дается, и критически не мыслили. Нам же нужны люди-созидатели мыслящие, думающие», — заключил он.

Как накануне рассказал «Известиям» высокопоставленный источник, в новом соглашении с Украиной, если Киев всё-таки пойдет на переговоры, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом. По его словам, подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию.

6 июня сообщалось, что в Запорожской области откроют центры выдачи паспортов России. Речь идет о Бердянске, Энергодаре и других городах.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в этот же день сообщалось, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику.