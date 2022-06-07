Аналитик заявил об угрозе раскола ЕС из-за ситуации на Украине

События на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза. Такое мнение в понедельник, 6 июня, выразил аналитик Bloomberg Клайв Крук.

«Вероятно, пока преждевременно праздновать новое единство находящейся под давлением Европы. Требования, предъявляемые к Евросоюзу, могут усилить его или в конечном счете расколоть», — пишет он.

Эксперт считает, что ЕС «быстро отреагировал» на российскую спецоперацию по защите Донбасса. По его мнению, реакция проявилась в антироссийских санкциях, поставках оружия Украине, стремлении Швеции и Финляндии вступить в НАТО, увеличении расходов на оборону.

По мнению Крука, необходимо более глубокое политическое единство для того, чтобы поддерживать усилия, которые были приложены до этого. Аналитик убежден, что неравномерный рост инфляции свидетельствует о том, что «до экономической интеграции ЕС еще очень далеко, особенно в плане поставок энергоносителей».

Он подчеркивает, что Евросоюз нуждается в разработке нового подхода к безопасности с одновременным «укреплением европейского самосознания». Однако Крук полагает, что растущее экономическое давление, неполная интеграция экономик стран еврозоны, неработающие финансовые договоренности, небрежно составленные законы, расхождения в политических ценностях и отсутствие единства среди населения могут этому помешать.

Как отметил эксперт, начало российской спецоперации по защите Донбасса потребовало от стран ЕС солидарности. При этом он указал на то, что антироссийские санкции будут наносить Европе все больший ущерб.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что некоторые европейские лидеры склоняются к «размытому соглашению», которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны.

По мнению обозревателей, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом России и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.

До этого, 12 мая, турецкий экономист Эрдал Карагель заявил, что страны ЕС зашли в тупик при попытке снизить зависимость от российских энергоносителелей. По его словам, требование России к импортерам оплачивать газ в рублях лишь усугубило противоречивую ситуацию.

Последствием отказа от российского топлива может стать экономический спад, который приведет к росту уровня безработицы. Как заметил эксперт, не все государства могут позволить себе пойти на столь рискованный шаг.

В этот же день сотрудники газеты Financial Times оценили расходы ЕС на сокращение зависимости от РФ в €195 млрд. Предполагается, что такую сумму придется потратить в течение ближайших пяти лет для реализации плана Еврокомиссии по ускоренному энергетическому переходу.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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