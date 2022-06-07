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В Италии признали успехи России в спецоперации

Журналист Травальо: Россия одерживает победу над ВСУ, несмотря на ложные сообщения в СМИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия одерживает победу над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса, несмотря на заверения западных СМИ в обратном. Об этом заявил итальянский журналист Марко Травальо в эфире телеканала La7.

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Обозреватель раскритиковал публикации в западных СМИ, авторы которых, по мнению Травальо, распространяют ложную информацию о российской армии.

«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — подчеркнул итальянский колумнист.

Он также прокомментировал действия итальянских властей на фоне проведения спецоперации РФ. По его словам, правительство должно ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении Москвы вместо снабжения Киева оружием.

«Даже наша Конституция запрещает снабжать оружием страну, которая не выступает в роли нашего союзника», — подытожил эксперт.

Такой же позиции придерживается член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе. По его словам, западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации на Украине. В то время как победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной, считает эксперт.

Жантийе подчеркнул, что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации.

Ранее, 2 июня, профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill написал, что победа Украины над Россией невозможна.

Лэтэм добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант исхода событий: фрагментированная и разделенная Украина.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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