Дело возбудили после ранения подростка из огнестрельного оружия в Чехове

В городском округе Чехов возбуждено уголовное дело после ранения подростка. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

По информации следствия, инцидент произошел ночью 5 июня коло одного из домов в селе Новый Быт. 35-летний местный житель в ходе конфликта с 15-летним подростком выстрелил в него из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В прокуратуре Московской области уточнили, что ранее мужчина и пострадавший не были знакомы. Надзорное ведомство взяло ход расследования под контроль, сообщает телеканал «360».

По данным «Известий», ученик седьмого класса с другом восьмиклассником проходили мимо продуктового магазина, когда заметили лежавшего на скамейке мужчину. Они спросили, нужна ли ему помощь, из-за чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина вытащил из сумки пистолет и направил его в сторону детей. Те пытались выхватить оружие, после чего он выстрелил семикласснику в живот.

В конце мая в Ингушетии организовали проверку после того, как восьмилетний ребенок выстрелил в своего семилетнего соседа из пневматического ружья. Мальчик скончался от полученных травм.