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Военкор «Известий» показал подготовку отряда ЛНР к штурму Золотого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал подготовку отряда Луганской Народной Республики (ЛНР) к штурму поселка Золотое, расположенного недалеко от города Лисичанска на северо-западе Луганской области.

Под непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) съемочная группа добралась до расположения казачьего полка ЛНР и показала его подготовку к наступлению на Золотой рубеж.

Как узнали «Известия», бойцы ЛНР будут продвигаться глубже по территории и обеспечивать проход остальных подразделений к Лисичанску. Осложняет задачу работа так называемых кочующих минометов ВСУ, подчеркнул Кулага.

Для того, чтобы их обезвредить, российские «Грады» ищут точки размещения украинской техники. Кроме того, с помощью беспилотников бойцы ЛНР выясняют, где находятся основные силы ВСУ.

Ранее, 2 июня, военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал работу специального огневого отряда Тимура Ибриева из Чечни на луганском направлении. Кроме того, журналист запечатлел работающую в этом месте по позициям Вооруженных сил Украины российскую авиацию.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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