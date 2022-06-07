Президент Южной Кореи назначил нового посла в РФ

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 7 июня назначил бывшего посла в Камбодже Чан Хо Чжина на должность посла в России. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

Кроме того, он назначил послов в Китае, Японии и представителя при ООН.

Так, послом в Японии стал эксперт по внешней политике Юн Док Мин, ранее возглавлявший Корейскую национальную дипломатическую академию, послом в КНР — профессор Сеульского национального университета Чон Чжэ Хо.

Представителем республики при ООН был назначен бывший посол в Великобритании Хван Чжун Гука.

В настоящий момент должность посла Республики Корея в РФ занимает Ли Сок Пэ.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль официально вступил в должность во вторник, 10 мая. В своей инаугурационной речи он пообещал перестроить страну в соответствии с идеалами либеральной демократии и свободной рыночной экономики.

Выборы нового лидера Южной Кореи состоялись 9 марта. Победу одержал кандидат от оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль. Он набрал более 48,56% голосов против 47,79% голосов, набранных либералом Ли Чже Менем.