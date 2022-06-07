Свыше 10 тыс. выпускников в Подмосковье написали ЕГЭ по истории и физике

Более 10 тысяч выпускников Московской области написали ЕГЭ по истории и физике. Об этом 6 июня сообщается на сайте регионального правительства.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, экзамен прошел в привычном режиме, нарушений не зафиксировано, отмечает телеканал «360».

Каклюгина отметила, что школьники могли сдать ЕГЭ в 183 организованных пунктах. Историю выбрали для сдачи почти пять 5 тыс. выпускников, а физику — порядка 6 тыс. человек.

Результаты экзаменов будут известны 22 июня. Резервным днем сдачи станет 30 июня, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что сдача ЕГЭ по истории и физике 6 июня прошла без сбоев в штатном режиме. Отмечается, что на экзамен по истории зарегистрировались более 102,5 тыс. человек, а по физике — около 114 тыс. выпускников, пишет RT.

Там также отметили, что за нарушения удалили минимум 28 человек.

В случае неудачи ребенка на Едином госэкзамене психологи советуют родителям обойтись без упреков. О важности такого подхода — в материале «Известий».

3 июня психолог самарского частного ОУ Лицея № 1 «Спутник» Евгения Бродина в четверг, 2 июня, перечислила способы справиться со стрессом перед ЕГЭ. По ее словам, нужно прежде всего понимать свои эмоции, понимать себя, быть готовыми по предмету, учитывая свои сильные стороны и не очень, знать процедуру экзамена.

Основной период ЕГЭ проходит в России с 26 мая по 2 июля. Полное расписание экзаменов — в инфографике «Известий».

В конце мая в мессенджере Telegram накануне сдачи школьниками ОГЭ и ЕГЭ появилось не менее 30 крупных мошеннических каналов, торгующих поддельными вопросами и ответами к экзаменам. На них в совокупности подписано более 1,5 млн человек. В среднем за свой «товар» аферисты просят 1–2 тыс. рублей. Активное использование мошенниками Telegram-каналов — отличительная особенность 2022 года.

Как объяснил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, платформа пока не может оперативно вычислять и блокировать подозрительные сообщества. Аферисты этим пользуются, пишет сайт kp.ru.