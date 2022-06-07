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Небензю обвинил глава Евросовета

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Постоянный представитель России при ООН покинул заседание Совета безопасности. Василий Небензя не стал слушать череду обвинений в адрес Москвы, сообщает телеканал «Известия». Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в блокировании портов Украины и хищении зерна. Как обычно, никаких доказательств на заседании не прозвучало.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил степень деградации Евросоюза и его лидеров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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