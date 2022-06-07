Джонсону выразили вотум доверия в парламенте Великобритании

Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Британии. Консервативная партия вынесла политику вотум доверия. В поддержку Джонсона выступили 211 депутатов, против были 148, сообщает телеканал «Известия». Голосование решили провести из-за скандалов вокруг премьера. 54 депутата-тори осудили политика за вечеринки во время локдауна. Политологи отмечают, что позиции Джонсона пошатнулись из-за самого факта голосования. Против Джонсона выступали даже его однопартийцы.

После оглашения результатов голосования по вотуму доверия британский премьер заявил, что не не собирается проводить досрочные парламентские выборы. Джонсон назвал итоги голосования хорошими для политики и страны.

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