Ульянов заявил о нежелании РФ поддержать резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Россия не намерена поддержать резолюцию МАГАТЭ по Ирану на предстоящем заседании Совета управляющих агентства. Об этом во вторник, 7 июня, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Становится все более очевидным, что намерение западных участников переговоров в Вене принять резолюцию по Ирану <...> весьма контрпродуктивно для СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — Ред.). Россия ни в коем случае не станет ассоциировать себя с такой резолюцией», — подчеркнул он в Twitter.

Проект резолюции был вынесен на рассмотрение в связи с предполагаемыми попытками Ирана скрыть положение дел в своей ядерной программе. По результатам заседания Совета управляющих будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве государства с МАГАТЭ.

Ранее, 12 мая, страны G7 ( Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) договорились о всесторонней совместной работе для недопущения появления у Ирана ядерного оружия.



26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие.

Она отметила, что со времен отказа от участия США в СВПД при экс-президенте Дональде Трампе Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

16 февраля, иранский представитель на переговорах по ядерной сделке Багери Кяни сообщил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене, «как никогда раньше», близки к заключению соглашения.

В начале февраля глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана. Дипломат подчеркнул, что диалог достиг важного этапа. По его словам, все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающееся гражданского ядерного сотрудничества. Смягчение санкционного режима ранее позволило российским, европейским и китайским компаниям продолжить работу на гражданских ядерных объектах Ирана.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.