На заводе в Самарской области произошла утечка сжиженного газа

Утечка сжиженного газа из врезки в продуктопровод ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» в селе Лопатино Волжского района была зафиксирована в ночь на 7 июня. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Специалисты МЧС приступили к ликвидации последствия утечки газа, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Самарской области.

«Сообщение об утечке сжиженного газа на заводе поступило 6 июня в 23:50. Погибших и пострадавших нет. Аварийной бригадой проводятся работы по выжиганию продукта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле главного управления МЧС по региону.

В настоящее время на месте проведения работ находятся все необходимые службы. В случае необходимости для эвакуации населения из Лопатино подготовлены три пункта временного размещения (общей вместимостью 600 человек).

Специалисты лаборатории ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» провели замеры воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, заключили в МЧС.

Ранее, 14 декабря 2021 года в Ставропольском крае произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием. В ГУ МЧС по региону уточнили, что прорыв зафиксирован на трубе диаметром 500 мм. Высота пламени достигла 1,5 м.