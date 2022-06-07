Военкор «Известий» показал последствия обстрелов ВСУ под Харьковом

Украинские националисты наносят удары по своему же населению в Харьковской области. О последствиях таких ударов рассказал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Военкор пообщался с семьей, которая переживает подобные атаки. Наталья, ее муж и сестра – пенсионеры, они согласились показать свой быт в условиях постоянных обстрелов.

По словам собеседников «Известий», они с радостью покинули бы город еще в начале марта, но об открытых гуманитарных коридорах им никто не говорил. Более того, у них нет связи с 6 марта, а также отсутствуют телефоны.

Теперь им приходится прятаться от обстрелов в подвалах, потому что от квартиры, в которой семья жила много лет не осталось практически ничего, рассказал Гинатуллин.

Он показал, что осталось от квартиры, в которой проживала семья до начала спецоперации России.

Через крышу ракета системы залпового огня «Град» залетела на кухню, пробила стену. В момент обстрела никого в квартире не было, поэтому жертв удалось избежать.

Наталья подшучивает, что они уже могут собирать коллекцию осколков и поражающих элементов от самых разных снарядов, которые на них не жалеет Украинская армия.

Так приходится жить еще десяткам тыс. людей во многих населенных пунктах Харьковской области.

По словам военкора, за 20 минут до приезда съемочной группы «Известий» в одно из сел в ангар фермы прилетела ракета. Военные сразу определили, что это была «Точка-У». Среди обломков они нашли куски микросхемы принадлежащей этой ракете.

От удара украинских военных осталась воронка диаметром около 5 м, глубиной практически в человеческий рост. Пожар, который сразу охватил ангар с сеном, не могут потушить до сих пор.

Ранее, 6 июня, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли столицу Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив по городу Донецку 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

С утра 6 июня подразделения украинской армии ведут массированный огонь по нескольким районам Донецка, применяя ствольную и реактивную артиллерию. На данный момент известно о трех погибших и трех пострадавших жителях города.

В этот же день военный корреспондент «Известий» Данил Емельянов рассказал, что украинские боевики продолжают наносить удары по стратегически важным объектам Донецка. На кадрах, которые снял военкор, показаны последствия обстрелов националистов по ремонтному цеху предприятия «Вода Донбасса».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в этот же день заявил, что последние обстрелы Донецка беспрецедентны. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты». По его словам, городские кварталы обстреливаются, в частности, гаубицами из вооружения США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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