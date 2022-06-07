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Минобороны России заявило, что ВСУ взорвали мост через Северский Донец

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Украинские боевики взорвали мост через реку Северский Донец в Святогорске Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы предотвратить отступление своих войск. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — сказал он.

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Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

По его словам, до 80 украинских военных преодолели реку вплавь, при этом огонь по ним не открывали.

В этот же день Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России завершают освобождение города Святогорск в ДНР.

Штаб территориальной обороны республики сообщил, что силы ДНР установили контроль над 229 населенными пунктами. Отмечалось, что идут бои за Святогорск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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