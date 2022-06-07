Реклама
Прямой эфир

Тренер рассказала о связи между морщинами на лбу и стопой

Тренер Кириченко: внешний вид лица зависит от здоровья стопы
0
Фото: depositphotos.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер Анастасия Кириченко рассказала о взаимосвязи между морщинами на лбу и здоровьем стопы.

Уколотая рана: косметолог рассказала, чем опасны процедуры на дому
Последствия могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 6 июня, специалист рассказала, что все части тела связаны между собой и влияют друг на друга.

«Фасция — это особая ткань, которая объединяет все наши мышцы и служит связующим волокном. Так, она в том числе объединяет стопу и лоб», — объяснила тренер.

Поэтому, по словам специалиста, от здоровья стопы зависит внешний вид лица, пишет сайт kp.ru. Для того, чтобы избежать морщин в области ба, Кириченко посоветовала больше внимания уделять работе со стопой. Она призвала работать с подвижностью голеностопа и использовать миофасциальный релиз, то есть раскатывать небольшой мячик стопой.

Эти упражнения помогут не только избежать морщин на лбу, но и наладить работу всего организма.

Ранее в этот день доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала, что недостаток витаминов и минералов может привести к слабости, головным болям, подавленному настроению, проблемам с кожей и волосами и другим неприятным последствиям.

В апреле пластический хирург Анастасия Гузик рассказала, что выразительная мимика способствует более быстрому старению лица. Прежде всего, когда человек хмурится, у него часто морщится лоб. Также горизонтальные морщины в области лба создает эмоция удивления, когда приподнимаются брови, напрягаются лобные мышцы, отмечает RT.

Также в апреле врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что к появлению морщин приводит также отсутствие солнцезащитных средств. Дерматолог также отметила важность защиты кожи от солнца для профилактики онкозаболеваний, что особенно важно для обладателей светлой кожи первого и второго типов, пишет НСН.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022