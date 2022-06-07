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Замглавы Минобрнауки Афанасьев сообщил об исключении российских вузов из Болонской системы

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Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

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«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — сказал он.

По его словам, из-за того, что ректоры университетов поддержали президента России Владимира Путина в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, фактически все образовательные организации страны исключены из Болонского процесса.

«Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — пояснил Афанасьев.

Замминистра науки и высшего образования подчеркнул, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников. Из-за того, что четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для формирования компетенций, некоторые университеты ввели пятилетний бакалавриат.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он подчеркнул, что будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

До этого, 24 мая, Фальков сообщил о планах разработать собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Вместе с тем 30 мая Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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