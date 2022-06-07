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В Подмосковье работу на лето найдут свыше 16 тыс. подростков

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Московской области летом будут трудоустроены свыше 16 тыс. подростков. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщается на сайте правительства региона.

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Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, в свободное от учебы время, например, в период летних каникул, могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

«Работодатель официально с каждым подростом заключает трудовой договор и вносит записи в трудовую книжку, к слову, молодежь сейчас чаще всего выбирает электронную трудовую книжку», — приводит слова Каклюгиной телеканал «360».

В среднем, по ее словам, на летней подработке подросток может заработать около 10 тыс. рублей в месяц. При этом работать он может определенное количество часов в день в зависимости от возраста. Время занятости будет составлять от четырех до семи часов в сутки.

Как отмечает сайт kp.ru, до 14 лет официальное трудоустройство невозможно, но родители могут помочь ребенку получить первый трудовой опыт, например, договорившись с соседями о выгуле собаки или уходе за комнатными растениями.

Чаще всего подростки выбирают такие направления для трудоустройства, как курьерская деятельность, ландшафтный дизайн, делопроизводство, помощник библиотекаря. Для того, чтобы устроиться на работу, необходимо заполнить электронное заявление на региональном портале госуслуг.

3 июня стало известно, что в Москве с начала 2022 года почти 40 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости. Как пишет RT, из них треть соискателей работают в сфере услуг. Почти 19% получили работу на офисных позициях, еще 15% трудятся на предприятиях оптовой и розничной торговли.

В октябре прошлого года заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев разъяснил законодательные условия для работы подростков.

По словам эксперта, трудовое законодательство России предусматривает специальные права для лиц, не достигших 18 лет, однако общее правило (ст. 63 ТК РФ) гласит, что заключение трудового договора допускается с подростком, достигшим 16-летнего возраста.

При этом в исключительных случаях допускается заключение трудового договора с подростками, достигшими 15-летнего возраста, а в особо исключительных случаях, с согласия родителей — и с 14-летнего возраста.

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