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Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН во время речи главы Евросовета Мишеля

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После бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил зампостпреда Дмитрий Полянский.

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«Мишель еще и вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что Мишель также выступил с обвинениями в адрес действий Вооруженных сил России.

При этом Небензя отметил, что Россия не считает убедительными заявления США о том, что Киев не будет применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности по территории РФ.

По его словам, Москва оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений после поставок Киеву соответствующего вооружения.

В этот же день Небензя заявил, что раскручивание обвинений в адрес военных Вооруженных сил России о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом.

Ранее, 1 июня, президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне. Он подчеркнул, что это решение критически важное для Киева. В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили обещание Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные поставки Украине западных реактивных систем залпового огня создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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