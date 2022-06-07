Свыше 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Жители Московской области за прошедшие выходные проверили свое здоровье в парках региона. Этой возможностью воспользовались 557 человек. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Как отметили в ведомстве, бригады медиков работали в 11 округах Подмосковья. По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, важна своевременная диагностика здоровья, поскольку она позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«По разным причинам не все жители могут пройти осмотры в будние дни, и мы ищем удобные новые форматы», — приводит ее слова телеканал «360».

Такие приемы в парках являются одним из способов помочь горожанам пройти осмотр у врача. Пациентам измеряли артериальное и внутриглазное давление, делали ЭКГ, общий анализ крови и не только.

Результаты обследований поступят в личный кабинет на подмосковном сайте госуслуг, уточняет РИАМО.

В апреле врач-терапевт, заместитель главного врача в «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Иван Старостин назвал «Известиям» список обследований, которые рекомендуется проходить ежегодно. В частности, к важным элементам такого скрининга относятся общий анализ крови, биохимический анализ крови (в том числе уровень глюкозы и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛНП)), общий анализ мочи, измерение ключевых показателей жизнедеятельности (кровяное давление, пульс, вес, рост), расчет сердечно-сосудистого риска, оценка состояния кожных покровов и слизистых, лимфатических узлов, электрокардиография, рентгенография органов грудной клетки, осмотр врачом-терапевтом.