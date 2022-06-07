Совет Европы сообщил о долге России на €74 млн по компенсациям ЕСПЧ

Россия должна около €74 млн компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 7 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление СЕ.

Как заявили в Совете, с момента присоединения России к Европейской конвенции по правам человека на рассмотрение в Комитет министров было передано 3395 российских дел, общая сумма присужденных компенсаций составила €2,02 млрд.

«Эта цифра включает около €1,9 млрд по делу «Нефтяная компания ЮКОС против России», которые Россия не платит», — говорится в материале.

Как отмечает издание, без учета этого дела сумма присужденных выплат составила €148 млн, при этом Россия уже выплатила половину — €74 млн.

Эксперт в беседе с «Коммерсантом» предупреждает, что европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых Россия откажется, с ее замороженных активов.

Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев оценивает перспективу выплаты Россией компенсаций по межгосударственным искам «как маловероятную».

При этом в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что в России не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Выплаты компенсаций по постановлениям суда будут совершаться исключительно в рублях и поступать на счета в российских банках, подчеркнул он. Госдума на этой неделе планирует принять федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ, отметил спикер.

16 мая в Государственную думу от партии «Единая Россия» на рассмотрение был внесен законопроект, по которому предлагается сделать не подлежащими исполнению постановления ЕСПЧ от 16 марта 2022 года. При этом проект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Ранее, 15 марта, депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, СЕ давно превратился в инструмент пропаганды НАТО. Тогда же МИД РФ заявил, что выход страны из СЕ не повлияет на права и свободы граждан РФ.

В МИД РФ также пояснили, что выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».