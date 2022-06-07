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Российские дипломаты возложили цветы к памятнику Пушкина в Вашингтоне

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Фото: соцсети
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В Вашингтоне российские дипломаты возложили цветы к памятнику Александра Сергеевича Пушкина по случаю 223-летия со дня рождения поэта. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в посольстве РФ в США.

«Церемония состоялась на территории студенческого городка Университета имени Джорджа Вашингтона. Памятник был открыт 20 сентября 2000 года при участии министра иностранных дел России Игоря Иванова и первого заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта, а также представителей творческой интеллигенции обеих стран», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что посольство США в России назвало поэта Александра Пушкина Иваном Сергеевичем.

Позже имя поэта, который считается основоположником современного русского литературного языка, было исправлено на верное.

6 июня, в день рождения Пушкина, отмечается День русского языка. Этот праздник был учрежден ООН в 2010 году. С 2011-го он также празднуется в России.

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