Эксперты назвали последствия поставок Киеву дальнобойных вооружений

Поставка Украине Великобританией управляемых ракет М31А1 для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с досягаемостью до 80 км не произведет существенного эффекта на фронте. Таким мнением поделились в беседе с «Известиями» эксперты.

О планах поставить «в больших количествах» корректируемые ракеты М31А1 для таких реактивных установок залпового огня, а также РСЗО M270, заявили 6 июня в Великобритании.

«Скорее всего, ракеты М31А1 попытаются применить по ценным точечным целям. Например, по аэродромам, командным пунктам, железнодорожным узлам или важным военным базам и объектам», — рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

Он предположил, что Украина будет расходовать эти вооружения предельно бережно. И, скорее всего, не будет стрелять по городам или другим населенным пунктам, подчеркнул он.

«Появление такого оружия не изменит баланс сил», — уверен собеседник издания.

Фактически — это просто замена потерянных и израсходованных Украиной во время специальной военной операции «Точек-У» и «Смерчей». По точности ракеты сопоставимы с «Точками-У», объяснил эксперт.

«Есть и другие нюансы. Таких управляемых ракет не могут поставить много, так как огромных запасов нет и в самой Великобритании. Еще предстоит подготовить и украинские расчеты для них. Поэтому массового появления иностранных РСЗО с высокоточными боеприпасами на линии соприкосновения на Украине ждать не стоит, по крайней мере в ближайшее время», — считает Фролов.

По этим причинам кардинальных перемен непосредственно на фронте они произвести не сумеют, заключил специалист.

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