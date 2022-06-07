Пушков прокомментировал ситуацию в США после объявления ЧС

Просчеты администрации президента Джо Байдена пагубно влияют на обстановку в США. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Ситуация в США значительно более хрупкая и тревожная, чем повторяют апологеты артериальной системы. <...> А в случае исключения демпартии на ноябрьских выборах, кстати, все более вероятно, к нестабильности энергии, дефициту и росту цен на топливо добавится резкое обострение внутриполитической напряженности», — отметил он в своем Telegram-канале.

Также политик предположил, что нынешний глава Белого дома имеет все шансы повторить судьбу 39-го лидера США Джимми Картера, чье президентство ассоциируется с беспрецедентным экономическим упадком.

Ранее в этот день Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

В свою очередь, американцы отмечают серьезное ухудшение экономической ситуации. Так, по результатам соцопроса службы NORC Чикагского университета, недовольство граждан США состоянием экономики достигло самого высокого уровня с 1972 года. Предполагается, что такие настроения скажутся на результатах промежуточных выборов в конгресс в ноябре, поскольку избиратели станут обвинять во всех своих проблемах правящую Демократическую партию.

Накануне газета Politico сообщила, что каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а американский лидер Джо Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Среди вызовов, стоящих перед США, — рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации на Украине, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, отмечает издание.

2 июня телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.

6 июня президент России Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства.

12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.