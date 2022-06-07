Певец Маршал объяснил поддержку Украины иностранными артистами

Некоторые западные музыканты выступили в поддержку Украины. Кто-то из них бывал в России, но предпочли, не разобравшись, поспешить с политическими заявлениями. Одними из тех, кто выразил поддержку Украине, оказались музыканты группы Scorpions. В интервью «Известиям» рок-певец Александр Маршал высказал свое мнение, что стало причиной.

«Потому что пропаганда делает свое дело. Если бы они хоть раз за последние восемь лет побывали на Донбассе, они бы так не говорили. А потом, они все боятся. Группа Scorpions поменяла текст в песне Wind of Change. Вместо слов «Идя по берегу Москвы-реки в Парк Горького» [вокалист группы] Клаус Майне поет «А теперь послушай мое сердце — оно говорит: «Украина», — заявил музыкант.

Но как заметил Маршал, есть за рубежом популярные артисты, поддерживающие Россию.

«Тот же [американский актер и сценарист] Микки Рурк, который у нас бывал, знает многое о России, он по-прежнему любит нашу страну», — подчеркнул артист.

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