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Певец Маршал объяснил поддержку Украины иностранными артистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Некоторые западные музыканты выступили в поддержку Украины. Кто-то из них бывал в России, но предпочли, не разобравшись, поспешить с политическими заявлениями. Одними из тех, кто выразил поддержку Украине, оказались музыканты группы Scorpions. В интервью «Известиям» рок-певец Александр Маршал высказал свое мнение, что стало причиной.

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«Потому что пропаганда делает свое дело. Если бы они хоть раз за последние восемь лет побывали на Донбассе, они бы так не говорили. А потом, они все боятся. Группа Scorpions поменяла текст в песне Wind of Change. Вместо слов «Идя по берегу Москвы-реки в Парк Горького» [вокалист группы] Клаус Майне поет «А теперь послушай мое сердце — оно говорит: «Украина», — заявил музыкант.

Но как заметил Маршал, есть за рубежом популярные артисты, поддерживающие Россию.

«Тот же [американский актер и сценарист] Микки Рурк, который у нас бывал, знает многое о России, он по-прежнему любит нашу страну», — подчеркнул артист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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