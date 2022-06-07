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ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля на Дамаск

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Фото: соцсети
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Система противовоздушной обороны Сирийское Арабской Республики отразила атаку ВВС Израиля по территории провинции Дамаск. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает телеканал Al-Hadath.

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Уточняется, что израильские военные открыли огонь со стороны оккупированных Голанских высот. Обстрелу подверглись позиции сирийской армии и проиранских шиитских формирований.

По данным агентства SANA, служащим ВС Сирии удалось уничтожить большую часть вражеских ракет над пригородом Эль-Кисва.

При этом обошлось без человеческих жертв, однако сирийская сторона понесла материальный ущерб.

Ранее, 20 мая, сирийские военные отразили авиа-атаку над провинцией Дамаск, сбив несколько снарядов противника. При это три человека погибли в результате обстрела.

27 апреля, сообщалось, что ПВО САР отразили израильскую атаку в небе над Дамаском. До этого, 14 числа, ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску двумя управляемыми ракетами, одна из которых была уничтожена, также был поврежден склад материального имущества.

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