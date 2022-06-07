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В Госдепе признали необходимость сохранять контакты с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Вашингтон намерен поддерживать связь с Москвой и считает данную меру необходимой в текущих условиях. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Мы верим в то, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились», — подчеркнул он в ходе брифинга для прессы.

Также официальный представитель Госдепа упомянул, что Вашингтон выступал против сокращения американского дипломатического представительства в России.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал «поражением дипломатии» потенциальное прекращение работы американских посольств на территории России. Он отметил, что от последствий данного решения пострадают прежде всего простые граждане.

Тогда же американский посол в РФ Джон Салливан заявил о том, что возможность закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне действительно существует, однако реализация подобного прогноза будет ошибочной.

При этом Салливан исключил вероятность полноценного разрыва российско-американских отношений. Дипломат выступил за поддержание контакта между сторонами.

30 мая сообщалось, что американское посольство в Москве приостановило обработку иммиграционных и неиммиграционных виз. Это связали с «введенными российскими властями ограничениями».

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы физической расправы. Ранее, 24 апреля, он сообщал, что работа дипведомства фактически «находится в блокаде».

2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов.

20 мая Нед Прайс заявлял, что Госдепартамент США не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины. Он сообщил, что в ведомстве не видят серьезного настроя русских на участие в конструктивном диалоге.

14 мая Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную, гибридную войну. По его словам, ее последствия почувствуют все без исключения. Министр подчеркнул, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло, но Запад всё равно «бросил вызов».

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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