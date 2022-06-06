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Режим ЧС введен в Правобережном районе Северной Осетии из-за непогоды

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Фото: РЕН ТВ
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Правобережном районе Северной Осетии после сильного ливня со шквалистым ветром и градом, сообщает 6 июня пресс-служба главы и правительства региона.

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«С 21:00 6 июня в Правобережном районе Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом регионе из-за плохой погоды были оборваны линии электропередачи, повалены деревья, сорваны крыши частных и многоквартирных домов.

Кроме того, оказалась подтоплена часть селения Фарн: там вода хлынула с полей, которые не успевали поглощать ливневые осадки. Также Фарне и в селе Новый Батако были зафиксированы локальные отключения газа и электроэнергии, вызванные повреждением инженерной инфраструктуры.

При этом, по данным пресс-службы, специалисты уже устраняют последствия удара стихии, к 21.00 удалось восстановить «40% повреждений линий электропередачи».

Жители района помогают друг другу в устранении последствий стихии. Также социальную ответственность демонстрируют владельцы хозяйственных магазинов по договоренности с районной администрацией.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

«Создана межведомственная комиссия, которой предстоит оценить нанесенный стихией ущерб», — добавлено в релизе.

О том, что с северо-запада на юг России надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, сообщалось еще в апреле. Тогда ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что после аномального тепла в Адыгее и на Кубани, на Ставрополье, в Северной Осетии и Чеченской Республике, грядет ухудшение погодных условий.

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