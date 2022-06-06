Калужская область заняла восьмое место в экорейтинге регионов России

Калужская область заняла восьмое место в обновленном экологическом рейтинге регионов РФ, который выпустила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает газета «Весть».

Как уточняется в материале, регион поднялся на две строчки выше, по сравнению с предыдущим рейтингом. В регионе прошли мероприятия по восстановлению лесов, субботники, были созданы «Сады памяти». Кроме того, водопад «Каменный мост» в Бабынинском районе внесли в природно-заповедный фонд области.

В десятку лидеров также вошли Москва, Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, Чукотский автономный округ, Алтайский край, Чувашская Республика и Республика Алтай.

Ранее, 3 июня, Министерство культуры и туризма Московской области выбрало пять самых интересных веломаршрутов региона. Рейтинг составили в честь Международного дня велосипеда.

Первое место отдали маршруту по «подмосковной Швейцарии», деревня Барвиха – село Петрово-Дальнее – деревня Палицы – Саввино-Сторожевский монастырь. Отмечается, что он подойдет опытным велосипедистам, так как его протяженность составляет 41 км.