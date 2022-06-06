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В Воронеже оценили качество современных ЖК

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Читатели ИА «Абирег» оценили качество современных воронежских жилых комплексов. Об этом издание со ссылкой на сайт Агентства бизнес информации сообщило в понедельник, 6 июня.

Так, большинство респондентов поставили оценки «удовлетворительно» и «хорошо». 31% опрошенных поставили жилым комплексам три балла из пяти. Около 30% — четыре балла. Оценку «отлично» поставили 5% читателей, «неудовлетворительно» —15%. На один балл современную застройку оценили 19%.

В материале уточняется, что опрос проводился с 30 мая по 6 июня. В нем приняли участие 104 человека.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что в южном округе Москвы запустили проект одной из первых «зеленых» новостроек, который соответствует отечественному экологическому ГОСТ. «Зеленые» здания относятся к энергоэффективным. Они предполагают экономию на расходовании ресурсов, что автоматически приводит к снижению платы за ЖКХ.

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