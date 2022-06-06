Местные жители опубликовали фото водоема на месте размытой дороги под Брянском

Жители города Почепа в Брянской области опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» фото размытой дороги, превратившейся в водоем. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В шутку они назвали место новой рекой на карте города и предположили, что в «реке» уже могла появиться рыба. Также местные жители предложили выбрать название для водоема. Они также выразили надежду, что инициатива привлечет внимание местных чиновников к проблеме.

2 июня сообщалось, что Калужский районный суд постановил взыскать почти 300 тыс. рублей с управления городского хозяйства в пользу мужчины, который на своем автомобиле наехал на выбоину на дороге. Ему возместят материальный ущерб, траты на юристов и госпошлины.