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Таможенники в Выборге предотвратили вывоз раритетной книги Тараса Шевченко в ЕС

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Выборгские таможенники предотвратили попытку вывоза в Евросоюз раритетной книги украинского писателя Тараса Шевченко «Кобзарь», изданной в 1884 году. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Книгу нашли в багаже одного из пассажиров автобуса, следовавшего в Финляндию, при осмотре на посту МАПП Торфяновка. Эксперты установили, что издание относится к культурным ценностям. Как отмечает 78.ru его стоимость составляет 22 тыс. рублей.

Пассажир должен был письменно задекларировать книгу, однако не сделал этого. Теперь ему грозит штраф до ее двукратной стоимости и конфискация.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что мобильная группа Самарской таможни обнаружила в фуре, следовавшей из Казахстана, сокрытую от таможенного контроля партию безакцизного табака для кальяна, стоимость которой оценивается свыше 14 млн рублей.

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