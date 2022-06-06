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Петербуржцев оштрафовали на 55 млн рублей за парковку во дворах с начала года

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Жителей Санкт-Петербурга с начала года оштрафовали на 55 млн рублей в общей сложности за парковку во дворах. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на власти города.

Всего было вынесено 6212 постановлений, из них 247 — юридическим лицам. Сумма этих штрафов составила 54 956 000 рублей. Еще за неделю вынесли 321 постановление (9 — юрлицам) на сумму 2 286 000 рублей.

В материале отмечается, что в Управлении по мониторингу продолжат следить за нарушением правил парковки автомобилей во дворах.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции выявили в Ульяновской области 5917 нарушений ПДД 1 июня. Большинство случаев — 4712 — связано с нарушением скоростного режима.

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